To sigtelser til 37-årig bilist

Glejbjerg: Lørdag klokken 23.56 standsede en af politiets patruljer en bilist, der kom kørende på Starupvej i Glejbjerg. Bilisten - en 37-årig mand fra Tønder Kommune - kunne ikke fremvise et kørekort, da han var blevet frakendt førerretten, så det indbragte ham en sigtelse for kørsel uden førerret. Derudover forsøgte manden i første omgang at opgive et falsk navn til betjentene. Den gik dog ikke, og det indbragte den 37-årige endnu en sigtelse. Det oplyser politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdecenter Nordøst. /DAN