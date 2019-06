Vejen: Tirsdag aften klokken 20.51 modtog politiet en anmeldelse af to løse hunde på Asbovej ved Vejen. En politipatrulje rykkede ud og fandt hundene, som ikke var blevet udstyret med hundetegn. De var dog blevet chippet, og derfor kunne betjentene snart efter finde frem til hundenes rette ejermand.

Han eller hun er nu blevet sigtet for overtrædelse af hundeloven. To sigtelser blev det til - én for, at hundene var stukket af hjemmefra fra en hundegård og én for, at hundene ikke bar et hundetegn.