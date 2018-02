To kvindelige advokater går sammen i ny forretning

Efter at have sagt farvel som partnere i det store Penta Advokater A/S har Bodil H. Ravn og Litten Posselt Olsen etableret ny virksomhed. Navnet er Ravn og Olsen Advokater.

VEJEN: De to advokater Bodil H. Ravn og Litten Posselt Olsen har forladt Penta Advokater A/S, hvor de begge har været partnere. Nu åbner de i stedet deres egen advokatvirksomhed, som får navnet Ravn & Olsen Advokater. Der er tale om en specialforretning med fokus på privatlivets forhold. Det er blandt andet testamenter, ægtepagter, dødsboer, fremtidsfuldmagter og skilsmisser. Samtidig gælder det hushandler både i forbindelse med almindelige bolighandler - men også i forbindelse med generationsskifter, familieoverdragelser, forældrekøb og som en del af dødsboerne eller skilsmisserne. Derudover har virksomheden speciale i personskadeerstatning, dvs. sager mod forsikringsselskaberne i forbindelse med trafikulykker, arbejdsskader, patientskader mv. - Vi kommer fra en stor advokatforretning med 70 ansatte og kunne se, at afstanden mellem kunde og jurist blev større og større. Samtidig kan det være sin sag at være enige i en virksomhed, hvor 13 advokater er ejere. Vi havde derfor lyst til at starte noget nyt, hvor nærhed, empati og engagement i forhold til kunderne kunne få lov til at fylde noget mere, lyder det fra Bodil Ravn og Litten Posselt Olsen.

De to advokater Bodil Ravn, 52 år, er bosiddende i Vejen og stærkt involveret i byens netværk.Litten Posselt Olsen, 37 år, bor i Christiansfeld.



Deres kontor er nok placeret i Hedensted, men begge advokater vil også satse på at komme ud af huset og møde kunderne, hvor de er.



Begge advokater er uddannede i jura fra Københavns Universitet. Bodil Ravn blev færdig i 1990, mens Litten Posselt Olsen blev færdig i 2005.