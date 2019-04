HOLSTED: To kunstnere fra Holsted-området deltager i årets udgave af "Kunstrunden i Sønderjylland" den 19., 20. og 21. april, nemlig keramiker Dorit Knudsen og billedkunstner Jørgen Steinicke.

Der er ganske gratis åbent hus hos i alt henved 100 kunstnere, gallerier og museer fra grænsen i syd til Ringkøbing Fjord i nord og fra Blåvand i vest til Vejen i øst. Der er åbent alle steder fra kl. 11 til 17 og ved at samle mærker fra hvert sted, man besøger, kan man med en udfyldt kupon deltage i lodtrækning om et gavekort til køb af kunst hos en af de mange kunstnere, der deltager.

Dorit Knudsen viser en del af sine store keramiske produktion, og man gennem de tre dage følge med i den spændende rakubrænding - det er en sjov oplevelse for såvel børn som voksne, og man ved aldrig helt, hvordan resultatet bliver. Dorit Knudsen er blevet en meget anerkendt keramiker med et stort salg over store dele af landet.

I Galleri 46 vil Jørgen Steinicke tage imod og vise både lidt ældre, men ikke så ofte udstillede værker, såvel som en række ganske nye. Der vil være store og ganske små billeder og derfor kunst for enhver pengepung. Oven i købet vil der være udsalg af en række malerier, akvareller og tegninger til særdeles små penge. Der vil være kaffe på kanden hele dagen og forhåbentlig tid til en snak med alle gæster.