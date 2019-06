To fartsyndere blev blitzet

Skibelund: Mange fartsyndere er i tidens løb blevet taget på fersk gerning på Kongeåvej. Så ofte har politiets ATK-bil være posteret her, at tilsyneladende kun ganske få bilister her har lyst til at køre hurtigere end de højst tilladte 80 kilometer i timen.

Alligevel var ATK-bilen endnu engang posteret et sted på strækningen onsdag. på Twitter skrev politiet: "Langt de fleste kørte efter forholdene, da vi holdt på Kongeåvej i Vejen Kommune med fotovognen. Dette er vores fokusstrækning, hvor vi vil måle oftere end andre steder."

Blot to bilister blev blitzet, og 771 køretøjer skulle passere forbi, inden dagens højeste målte hastighed blev dokumenteret: 96 kilometer i timen.