To butikstyverier blev til røverier

To mænd fra Rødding-egnen fremstilles i grundlovsforhør sigtet for to røverier i supermarkeder.

Rødding/Vejen: Syd- og Sønderjyllands Politi fremstiller i dag klokken 13 to mænd i grundlovsforhør ved retten i Sønderborg. Det drejer sig om to mænd på henholdsvis 24 år og 31 år fra Rødding-egnen.

- De to mænd kom sammen med en 24-årig kvinde mandag ved 15-tiden ind i et supermarked i Vejen. Her fyldte de en indkøbsvogn med varer, som de tog med ud af forretningen uden at betale. Butikschefen fulgte efter dem og råbte dem an. De to er sigtet for at have skubbet, truet og spyttet på butikschefen. Derfor lyder sigtelsen på røveri og ikke butikstyveri. De tre flygtede fra stedet uden varerne, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 31-årige mand er også sigtet for røveri i et supermarked i Rødding senere samme dag. Her fyldte han en kurv med varer, som han forlod forretning med uden at betale. En medarbejder råbte ham an, og også medarbejderen her blev truet.

Den 31-årige mand er derfor sigtet for to røverier, mens den 24-årige mand er sigtet for et røveri. Den 24-årige kvinde er sigtet for medvirken til røveri. Hun er løsladt efter afhøring, men er fortsat sigtet.

Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre ved grundlovsforhøret.