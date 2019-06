To bilister skal forbi en kørelærer igen

Askov: Utrygge borgere på Maltvej i Askov havde via "bestil en betjent" ønsket, at politiet kom forbi med fotovognen på vejen, hvor der både er skole og plejecenter i nærheden. Fotovognen blitzede 25 bilister, der havde overset skiltet med 40 km/t.

To af bilisterne kørte sig til en betinget frakendelse af kørekortet, og de kan nu forberede sig på at skulle kontakte en kørelærer. For en betinget frakendelse betyder, at man kun kan beholde sit kørekort, hvis man består en kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve) inden for en frist, som politiet fastsætter. Hvis man dumper til en af prøverne, skal man aflevere sit kørekort.

De to hurtige bilister blev målt til at køre henholdsvis 70 og 74 km/t på strækningen, hvor der som nævnt er en hastighedsbegrænsning på 40 km/t. "Sænk farten" lyder opfordringen fra Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. /DAN