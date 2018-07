Brørup: En af politiets fotovogne var mandag på plads på Foldingbrovej. Her kørte ti bilister mere end det tilladte - og det udløste blitz fra fotovognen. To bilister havde desuden så travlt, at de nu kan se frem til at få et klip i kørekortet. De hurtige bilister blev målt til at køre 122 km/t på strækningen. "Utroligt at man ikke har mere respekt på en smal vej," lyder det fra politiet på Twitter. /DAN