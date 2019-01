To af Vejens elinstallatører fusionerer

Vejen: To af Vejens elinstallatører har besluttet at fusionere. Det er IT-El, som har adresse på Håndværkervej i Vejen og Vejen El-teknik, der har adresse på Industrivej Vest i Vejen.

Målet for fusionen har for begge parter været at skabe bedre plads i ordrebogen til større projekter, end de to virksomheder hidtil hver for sig har påtaget sig.

- Vi har allerede kunnet byde på og har vundet flere større opgaver. Et af dem er installering af blandt andet et brandalarmeringssystem og forskelligt lys på Vejen Kunstmuseum, siger Mikael Hansen Søbye, der indtil fusionen har være direktør for IT-El.

Med fusionen er han og Vejen El-tekniks hidtidige direktør, Laurits Thymann Lykke, enedes om, at den ny virksomheds navn fremover er IT El Teknik.

Det er også planen at flytte sammen Vejen på El-Tekniks adresse på Industrivej Vest.

- Hvad der videre skal ske med vores faciliteter på Håndværkervej, har vi ikke taget endelig stilling til endnu - måske skal de sælges eller lejes ud, siger Mikael Hansen Søbye.

Foruden den store opgave på Vejen Kunstmuseum, hvor IT El Teknik vandt udbudsrunden med et bud på cirka 1,7 millioner kroner, har virksomheden vundet en ordre hos et par af Vejens store virksomheder, hvor der blandt andet skal installeres 112 access points med et tilhørende trådløst netværk og udskiftes 2000 armaturer. I ordrebogen er der også et projekt på Højmarkskolen i Holsted og et projekt i Fredericia Sundhedshus.

Mikael Hansen Søbye, er spændt på, hvilke nye projekter, fusionen vil kunne bringe med sig.

Jeg ser frem til det nye, spændende samarbejde, hvor vi kan lade alle husets kompetencer komme vores kunder til gode samtidig med, at vi kan tilbyde en større fleksibilitet. Det er vigtigt for os at kunne fokusere på kundernes daglige udfordringer og følge dem løbende, og nu har vi også et større mandskab at gøre godt med.