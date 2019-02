Karen Søgaard læser her med stor tilfredshed brevet med oplysningen om, at hun alligevel er berettiget til et skattenedslag på 100.000 kroner. Fra højre: Folketingsmedlem Jesper Petersen (S), Karen Søgaard og hendes kæreste, Tonny. Foto: Søren Dippel

Fejlindberetninger, foretaget af ATP, gjorde, at Karen Søgaard, i første omgang blev snydt for de 100.000 kroner, hun var blevet stillet i udsigt, hvis hun ville undlade at gå på efterløn. Men så fik hun en politisk håndsrækning.

Ladelund: - Jeg havde en bror og en veninde, som fortalte mig, at jeg slet ikke skulle gøre noget. Det hele ville køre helt automatisk, siger Karen Søgaard. Hun havde fået at vide, at hvis hun i stedet for at stoppe på arbejdsmarkedet ville fortsætte i fire år, kunne hun få et skattenedslag på op til 100.000 kroner. Det var en særlig ordning, som den daværende regering fik indført inden indgrebet mod efterlønsordningen. "Skattenedslag for seniorer, årgang 1946-1952", stod der i brevet fra ATP. Forklaringen på, hvordan og under hvilke omstændigheder, pengene kunne komme til udbetaling, var dog vanskelig for hende at gennemskue. Men pyt, det kommer jo til at køre helt automatisk, tænkte hun. Men sådan skulle det ikke gå, for ATP havde kludret med tallene så meget, at hun ifølge ATP ikke havde været beskæftiget i mindst 90 procent af tiden, sådan som et af kravene til ordningen lød, og da hun gjorde ATP opmærksom på fejlen, var det for sent - klagefristen var nemlig overskredet. Men i stedet for bare at vinke farvel til de 100.000 kroner tog hun kontakt til folketingsmedlem Henrik Dam Kristensen, der straks henviste til Socialdemokratiets Jesper Petersen, som er medlem af skatteudvalget. - Jeg tog sagen op med skatteministeren - først som et paragraf 20-spørgsmål. Det gav en vis debat, men jeg følte bagefter, at det var politisk muligt at finde en løsning, siger Jesper Kristensen, som også havde fået henvendelser fra en håndfuld andre mennesker. De havde på samme måde som Karen Søgaard følt sig snydt for de 100.000 kroner, som de var blevet stillet i udsigt, siger Jesper Petersen.

Skattenedslaget På ATP's hjemmeside kan man læse om skattenedslag for seniorer:



Skattenedslag for seniorer er en ordning, som giver nedslag i skat til seniorer, der fravælger efterlønnen og bliver på arbejdsmarkedet.



Skattenedslag for seniorer er for personer født fra og med 1946 - 1952. Hvis de vælger at arbejde, kan de få sænket deres skat.



Det politiske mål med ordningen er at fastholde lønmodtagere og selvstændige på arbejdsmarkedet, efter de er fyldt 60 år.

Ny frist: 31. marts Det lykkedes så til sidst at få løst problemet for Karen Søgaard og alle de andre seniorer, der var havnet i samme situation. I december enedes politikerne således om at genåbne muligheden for at klage over den slags fejlindberetninger. Men man skal være hurtig med klagen, for klagefristen er sat til den 31. marts 2019. At det lykkedes at genåbne klagefristen, glæder Jesper Kristensen sig i den grad over, så mandag kom han et smut forbi på Sandalgaard på Ladelundvej, hvor Karen Søgaard bor sammen med sin kæreste Tonny. Karen bød folketingspolitikeren indenfor med ostemad, kage og kaffe, og det blev til en god snak. - Dette her er et eksempel på en sag, som berører helt almindelige mennesker. Den handler ikke bare om cpr-numre, så selvfølgelig skal vi som politikere prøve at hjælpe. Vores telefonnumre kan alle, der har brug for det, finde på Folketingets hjemmeside, fastslår Jesper Petersen. Karen Søgaard gik på pension 1. januar 2018, og brevet med oplysningen om, at hun alligevel var berettiget til de 100.000 kroner, fik hun i torsdags. - Det er en rar fornemmelse, at det til sidst alligevel lykkedes. Nu går Tonny og jeg så og drømmer om at komme ud at rejse. Det kan måske blive til øhop i det græske - hvem ved, siger Karen Søgaard.