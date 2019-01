Til nytårstaffel med champagne og kåringer

Jels: hvis der er noget, der er med til at binde borgerne i Jels sammen, så er det søerne og det naturskønne område rundt om. Det var også her - i Jels Foreningshus ved bredden af Jels Nedersø, Jels Lokalråd havde inviteret til årets nytårstaffel.

Omkring et halvt hundrede interesserede jelsingere troppede op, til champagne, kransekage og kåringer. Lokalrådets formand, Niels Bendix Rasmussen bød velkommen og fortalte om lokalrådets mange projekter.

- Og hvis I har nogle indspark, drømme og ideer så kom til os i lokalrådet. Tak til jer alle og alt det frivillige arbejde. I er med til at gøre Jels til et endnu bedre sted at bo. Men vi skal også forsøge at få nogle af de unge mennesker i Jels til at være med. Det er dem, der har kræfterne og energien. Vi skal vise, at vi er aktive, når vi skal søge tilskud og sponsorer, men heldigvis har vi mange frivillige, sagde Niels Bendix Rasmussen.

Et af de helt store og nærmest vedvarende projekter i Jels er skabe åbne områder omkring søen med spots, så man kan nyde udsigten ud over vandet, og så besøgende i det naturskønne område kan få lyst til at bosætte sig i Jels.

Men at holde områderne åbne og at forhindre, at søen vokser helt til med siv, er et møjsommeligt arbejde, forklarer Niels Bendix Rasmussen, og fortæller, at en anden stor plan er, at Jels skal være værtsby for verdensmesterskaberne i kajak.

- Det er et projekt, hvor vi får brug for flere end 100 frivillige, så jeg håber, I er klar, lød opfordringen fra lokalrådets formand, der gav ordet til Brian T. Jacobsen: