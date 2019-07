Til lands og til vands ved Kongeåen

Sommeren har budt på masser af aktivitet hos Vejen Fodboldgolf og Kanocenter. Især i weekenderne bliver der dystet på fodboldgolfbanen - mens hverdagene byder på mange gæster, der gerne vil på kanotur.

Skodborg: Ved årsskiftet overtog Vejen Fodboldgolf Kanocenter Syd og skiftede navn til Vejen Fodboldgolf og Kanocenter. Så denne sommer er den første, hvor indehaverne Charlotte og Peter Schmidt har udlejning af kanoer - og sommeren er indtil nu gået rigtig godt. - Jeg har nok kørt 500 kanoer ud i år, fortæller Peter Schmidt, der denne dag, hvor avisen er på besøg på Haderslevvej, igen har været tidligt oppe for at køre kanoer ud til de forskellige steder, hvor gæsterne ønsker at begynde deres tur. - Jeg begyndte i Gamst Søenge, og kørte så videre til Frihedsbroen, Villebølle, Arnum og Vråvej ved Øster Lindet, siger Peter Schmidt, for gæsterne har mulighed for at sejle på Kongeåen, Gelså, Ribe Å og Gram Å. Afhængig af, hvor gæsterne vælger at "lande" med deres kanoer, skal Peter Schmidt også på tur rundt for at hente dem hjem igen. - Så jeg tror nok, at vi kører omkring 20.000-25.000 kilometer med kanoer, kommer det med et smil fra Peter Schmidt, der denne dag også kan sende et par gæster afsted fra broen lige ved Vejen Fodboldgolf.

Et skud, der rammer plet. Det er Søren Lykke Thomsen, der skyder - og ikke er med på billedet - mens hans dommerkolleger ser til. Fra venstre er det Frederik Svendsen, Marc Thomsen, Sebastian Christensen og Ünal Korkmaz. Foto: Dorthe Andresen

Venner på hyggetur De to, der har valgt at tage på tur i en af Peter Schmidts kanoer, er vennerne Nicholai Nielsen, 30 år, og Kenneth Holm, 31 år, fra Haderslev. - Vi skal bare lidt ud og koble lidt af. Senere skal vi her tilbage, hvor vi skal have os lidt grillmad og spille fodboldgolf, fortæller Nicholai Nielsen. - Vi skal overnatte herude, men der er ikke sådan helt "survival" over det, supplerer Kenneth Holm. Det er ikke første gang, de to tager afsted på en hyggetur i kano. - Sidste sommer var vi på en tur på Gudenåen, og der fik vi nok lidt smag for det. Men vi har ikke været her før. Det er et flot område. Så nu ser vi, hvordan det går, og så kan det være, vi skal flere afsted næste år , siger Nicholai Nielsen, inden de to går i gang med at pakke deres kano, så de kan sætte kursen vestpå.

Der er godt gang i kanoudlejningen hos Vejen Fodboldgolf og Kanocenter, og indehaver Peter Schmidt er rigtig godt tilfreds med sommeren både til vands og til lands, hvor der dystes i fodboldgolf. Foto: Dorthe Andresen

Dommere dystede på banen Ikke langt fra broen, hvor Peter Schmidt har sendt kanogæsterne afsted, lyder der glade stemmer fra fodboldgolfbanens bane 8, hvor fem venner er i fuld gang med at dyste i, hvem der er bedst til kombinationen af fodbold og golf. Det er Søren Lykke Thomsen fra Maltbæk, der har inviteret fire af sine fodbolddommerkolleger fra Varde og Esbjerg - Ünal Korkmaz, Sebastian Christensen, Marc Thomsen og Frederik Svendsen - til en hyggelig dag med forskellige aktiviteter. Dagen begynder hos Vejen Fodboldgolf, og senere på dagen skal der blandt andet også dystes i padeltennis, inden dagen afsluttes med lidt wellness. Efter bane 8 er det Søren Lykke Thomsen, der ligger i spidsen, men det er måske heller ikke så underligt, for han anslår selv, at han har spillet omkring 15 gange på banen. - Så Søren har helt klart en hjemmebanefordel, lyder det fra dommerkollegerne, der alle spiller på banen på Haderslevvej for første gang. De fire havde dog valgt at tage udfordringerne op - og humøret hos alle er helt i top, inden de dribler videre til næste hul.

Tre fodbolddommere på afveje i det høje græs på fodboldgolfbanen. Foto: Dorthe Andresen

Gang i den i weekenderne Ifølge Peter Schmidt så er fodboldgolf også en aktivitet, som rigtig mange har taget til sig. - Vi har fester hver weekend, hvor der er fest og fodboldgolf. Så der er mange arrangementer og polterabender, hvor der spilles fodboldgolf, fortæller Peter Schmidt. Til hverdag er der dog mere roligt på banerne. - Der er der ikke så vanvittig mange, siger Peter Schmidt, der sammen med hustruen Charlotte åbnede Vejen Fodboldgolf tilbage i 2012. Den 18 hullers bane strækker sig over et areal på 2½ hektar, og undervejs på banerne er der - ligesom i minigolf - forskellige forhindringer, der skal skydes udenom, igennem eller over. Så har man lyst til at prøve kræfter med fodboldgolf, så er det bare om at kigge forbi på Haderslevvej. Banen fungerer som en "pay and play" bane, hvor man kan komme, som det passer og spille. Vil man derimod på kanotur, skal man lige huske at klikke forbi hjemmesiden for at booke en af de 44 kanoer, som Vejen Fodboldgolf og Kanocenter råder over.

Søren Lykke Thomsen, yderst til højre, havde inviteret sine dommerkolleger til en dyst på banen hos Vejen Fodboldgolf. Fra venstre er det Sebastian Christensen, Frederik Svendsen, Marc Thomsen, Ünal Korkmaz. Foto: Dorthe Andresen

Kenneth Holm og Nicholai Nielsen er i gang med at pakke kanoen, inden de stævner ud på deres dagstur. Senere på dagen bliver både de og kanoen hentet af Peter Schmidt, og så skal de to venner have en dyst i fodboldgolf, inden de overnatter i det ene shelter hos Vejen Fodboldgolf og Kanocenter på Haderslevvej. Foto: Dorthe Andresen

Vejen Fodboldgolf og Kanocenter råder over to sheltere, hvoraf det ene kan bruges af folk i kørestol. Foto: Dorthe Andresen