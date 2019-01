Tidligere rådhus bliver aktivitetshus

Når kommunens teknik- og miljøafdeling, der holder til på det gamle rådhus i Holsted, flytter til det nye rådhus i Vejen, skal de kommunale bygninger bruges til et nyt aktivitetshus for både unge og ældre.

Holsted: Der er ingen grund til at frygte tomme bygninger, når de kommunale teknik- og miljømedarbejdere forlader det gamle rådhus Højmarksvej i Holsted for at flytte ind på det nye rådhus i Vejen.

For Vejen Kommune arbejder med planer om, at områdekontorets bygninger i fremtiden skal bruges til et aktivitetshus, der meget præcist kommer til at hedde "Aktivitetshus Holsted."

Her skal både brugerne af Midtpunktet, der nu holder til i Medius, de foreninger og dagplejerne, der lige nu bruger lokaler på Vestergade 17 og eventuelt også ungdomsskolen alle bo under samme tag i de kommunale bygninger.

Og der bliver pænt med plads at boltre sig på for de mange brugere. For i alt er der 1725 kvadratmeter i stueetagen og 226 kvadratmeter kælder.

- Vi vil gerne samle tingene og på den måde få en synergieffekt, hvor alle kan bruge det og få glæde af det, siger Bodil Staal, der er formand for kommunens udvalg for social & ældre.

Det nye aktivitetshus skal samarbejde på tværs med foreninger og institutioner og have fokus på at skabe rammer, så alle har mulighed for at være en del af et fællesskab.

- Det ser vi rigtig meget frem til. Jeg tror, det bliver rigtig godt, siger Bodil Staal.