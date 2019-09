Tidligere højskoleelever uddeler nu en Rødding-pris

RØDDING: I et år, hvor Rødding Højskole kan fejre, at den med 175 år på bagen er landets allerførste højskole, har højskolens elevforening for første gang uddelt en Rødding-pris. Den gik til Aarhus Børnehøjskole, som er verdens første højskole for børn. Børnehøjskolen afvikler seks-ti hold hvert halve år og giver massevis af børn et indblik i det at være højskole-elev.

Uddelingen blev foretaget på sensommerens elevmøde, der satte deltagerrekord, idet 520 tidligere elever på Rødding Højskole deltog.

Johan Vad Knudsen er tidligere elev på Rødding Højskole og medlem af elevforeningens bestyrelse. Han har været med til at oprette prisen og fortæller her om tankerne bag:

- Det giver absolut mening, at vi som tidligere elever på landets ældste højskole giver et skulderklap til personer og projekter, der fortjener anerkendelse. Ideen med en Rødding-pris opstod på det årlige visionsmøde i elevforeningens bestyrelse i 2017, og prisen blev vedtaget på vores generalforsamling sidste år. Den blev så uddelt første gang på vores elevmøde i år, og det var helt fantastisk at få mulighed for - som forening - at påskønne andres arbejde. I 1844, da Rødding Højskole blev dannet, var man på gyngende grund og vidste ikke helt, hvordan det skulle gå. Samme situation har man i Aarhus Børnehøjskole, der blev oprettet sidste år.

Med prisen, der ifølge beslutninger i elevforeningen, ikke nødvendigvis skal uddeles hvert år, følger et skilt til ophængning og et pengebeløb.

Pengebeløbet tages af opsparede midler i elevforeningen, og størrelsen er ikke fastsat.

I år fulgte 5.000 kroner med Rødding-prisen.