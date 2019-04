Vejen: Hvis man tilfældigvis kommer forbi Egely om morgenen, kan man være sikker på, at Mehdi Kaberi sidder i vindueskarmen med en kop kaffe og en cigaret.

- Jeg drikker kaffe og ryger en cigaret hver morgen, så bliver jeg frisk, siger han.

Mehdi Kaberi har boet sammenlagt 17 år i Danmark og har fået permanent opholdstilladelse.

Før han kom til Danmark, var han ansat som løjtnant i den afghanske hær.

Kaberi har stået i situationer og oplevet ting, som er svære for en dansker at forestille sig. Hans oplevelser i hjemlandet står i kontrast til hans fredfyldte liv i flygtningeboligerne i Egely i Vejen.

Det er også blevet rituelt for nydanskeren at meditere for at finde ro og få styr på sine tanker. Hans bekymringer ligger hovedsagligt hos familien i Usbekistan, som han i øjeblikket kæmper for at blive sammenført med i Danmark.

Hans mål er at finde et arbejde i Danmark, så han kan forsørge sin kone og datter, når de kommer til landet. Han har tidligere arbejdet som udskærer for Danish Crown i seks år og søger i øjeblikket samme stilling i virksomheden Skare Meat Packers i Vejen.