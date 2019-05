Vejen Kommune: Normalt er der rigtig mange bilister, der kan se frem til at modtage en fartbøde, når de i for høj fart har passeret politiets fotovogn på Lunderskovvej. For Lunderskovvej er en af de faste målestrækninger, som politiet ofte besøger. Torsdag aften overholdt langt de fleste dog fartgrænsen på 80 km/t. Ud af 1500 blev kun ti bilister målt til at køre mere end tilladt. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. /DAN