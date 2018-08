Holsted: Tirsdag var politiets fotovogn kørt i stilling ved Højmarksskolen i Holsted. Ti bilister havde lidt for travlt, så de kan se frem til at modtage en hilsen fra politiet i deres E-boks. Den hurtigste bilist blev målt til at køre 77 km/t på en strækning, hvor den tilladte hastighed er 60 km/t. /DAN