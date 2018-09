Thomas er Brørups bedste lærling

Alle 25 prismodtagere har skilt sig ud med et højt fagligt niveau, men de sociale kvaliteter vægtes også højt i udvælgelsen. Derfor er det et fællestræk for Thomas og de øvrige prismodtagere, at de, udover at have opnået topkarakterer til svendeprøven, også er gode kammerater og kolleger.

Både skole og virksomhed skal indstille

Thomas har gået på Mercantec og været i lære hos LEGO System A/S. Han er blevet indstillet til prisen af skolen og virksomheden i fællesskab. I indstillingen lyder det blandt andet:

- Thomas er en yderst talentfuld elev, som gennem sin videbegærlighed og energi har været en stor faglig udfordring for sine undervisere, der har skullet lægge sig i selen for at udfordre ham. Thomas har et meget vindende væsen og er med til at skabe en god atmosfære omkring sig.

Selv giver Thomas følgende bud på, hvorfor netop han har skilt sig ud blandt de mere end 270 indstillede:

- Jeg har slidt med det faglige stof både i firmaet og på skolen. Jeg har læst og forberedt mig hjemmefra, og det er min interesse og hobby at "nørde" med tingene ved at søge nye løsninger eller ideer efter arbejde. Desuden har LEGO bakket op og har hjulpet, når der har været behov for det