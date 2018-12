Tempel fra jernalderen fundet tæt på Fæsted

Godt en kilometer fra området, hvor vikingeskatten blev fundet, er der i al hemmelighed lokaliseret og opgravet to gulddepoter samt fundet stolpehuller, som kan minde om et tempel. Dk4 sender fredag udsendelse.

Fæsted: I dybeste hemmelighed er der foretaget nye udgravninger i Fæsted, ikke langt fra det sted, hvor detektorarkæologer i 2016 fandt den ultimative guldskat fra vikingetiden.

Grunden til hemmelighedskræmmeriet har været, at arkæologer fra Museet på Sønderskov ønskede at beskytte den særlige udgravning, indtil de have lokaliseret og opgravet to gulddepoter nedlagt i hver sit stolpehul. Det er ikke udelukkende guldstykkerne, som er det mest interessante. Det mest utrolige er, at der er fundet stolpehuller efter noget, der i sin struktur ligner et tempel.

Man kan i udgravningen se, hvordan især de bærende stolper er blevet udskiftet fem til seks gange. Dybden af stolpehullerne fortæller, at der har været tale om et stort og synligt hus. Et lignende tempel er udgravet nær Lund og er i dag et af Sveriges mest kendte historiske steder, Uppåkra.