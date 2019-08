VEJEN: En 45-årig bilist fra Holsted - vi nævner ingen navne - glemmer nok ikke lige med det samme, at han glemte at sætte benzinpistolen på plads, da han forleden var inde at tanke på en tank i Vejen.

Først da der lød et ordentligt brag, gik forglemmelsen op for ham. Men da var det for sent. Benzinslangen var flået ud af pistolen og skal nu repareres.

Bilisten fortæller, at da han havde sat påfyldning i gang, gik han ind i tankens kiosk for at handle og glemte alt om benzinen. Han satte sig bare ind i bilen og kørte. Og bang.

Det unge dame ved skranken, hvor bilisten slukøret måtte erkende sin brøde, fortalte, at det ske af og til.