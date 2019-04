Tak til alle der gav en hånd med

HOLSTED: Landsindsamlingen til Kræftens Bekæmpelse fik 51.720 kroner i raskebøsserne plus 8.521 kroner MobilePay - i alt 60.241 kroner, oplyser kampagneleder Jytte Andreasen og Gudrun Andersen.

Sidste år blev der i alt indsamlet 57.340 kroner.

Der blev samlet ind på 55 ruter. 2 ruter var der ikke indsamlere til.

Holsted: 14.856 kr. (13.879 sidste år)

Holsted St: 11.768,50 kr. (12.382)

Glejbjerg: 10.218,50 kr. (8.943)

Hovborg: 4.964 kr. (5.113)

Tobøl: 2.900 kr. (2.704)

Stenderup: 3.378 kr. (3.493)

Føvling: 3.635 kr. (3.975,50)

- Mange indsamlere fortalte, at de blev godt modtaget og flere fortalte om, hvorfor de gerne ville give et bidrag til Kræftens Bekæmpelse - enten fordi de selv er ramt af kræft eller har et familiemedlem, som er ramt, eller som ikke er her mere.

- Stor tak til alle indsamlere og til husstandene som tog godt imod og bidrog, da indsamlerne kom rundt med indsamlingsbøssen. Tak til distriktslederne fra hvert område, der har sørget for at få indsamlere til ruterne. Tak til hjælperne, som stod parat med kaffe og kage, vand, juice og gulerødder, når indsamlerne kom tilbage fra deres ruter. Tak til alle der hjalp med at pakke taskerne til indsamlerne og tak til hjælperne ved optællingen, siger Jytte Andreasen og Gudrun Andersen.

Næste år indsamling er den søndag den 29. marts 2020. Mange indsamlere har allerede meldt sig som indsamler, men vi vil gerne have flere til at melde sig, især i Holsted by, hvor det har været svært at samle indsamlere i år.