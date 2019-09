Fodboldbøger

Alle de bøger, der blev flyttet tirsdag formiddag, havde samme tema, nemlig fodbold. Det havde en af de drenge, der var indsat som løber, fordi kæden ikke var helt lang nok, ikke helt opdaget, så da han igen-igen fik hentet en bog, lød det:

- Hey, jeg har fået en bog om fodbold igen.

Og så fortsatte han ellers ufortrødent med at løbe frem og tilbage for at hente og aflevere bøger.

I den første del af kæden blev tempoet i begyndelsen lidt for højt til, at resten af kæden kunne følge med - og derfor var der en kort pause, og flere af børnene benyttede derfor ganske passende lejligheden til at bladre i den bog, de nu lige stod med. Man kan jo lige så godt udnytte tiden fornuftigt.

Da alle bøgerne var blevet flyttet, havde børnene gjort sig fortjent til en belønning: En bolle og en brik juice til at skylle efter med.

For flere af børnene måtte konstatere, at det faktisk er hårdt arbejde at flytte bøger - og de kan så sende en kærlig tanke til bibliotekets ansatte, der i de kommende uger skal flytte resten af de cirka 68.000 bøger. Det bliver dog ikke på helt samme måde som børnene, for så kan de nok ikke nå at blive færdige til den 1. oktober, hvor det nye bibliotek åbner.