Bække: Torsdag formiddag klokken 10.00 modtog politiet en anmeldelse af en brand i en gammel lade på Høghøjvej ved Bække. En af politiets patruljer var hurtigt fremme på brandstedet, og kunne her konstatere, at en mand havde tændt et større bål midt på gulvet i laden, hvor der på gulvet også flød med halm.

Derfor blev han sigtet for overtrædelse af brandlovgivningen.

Politiet kunne også konstatere, at manden havde været i færd med at afbrænde trykimprægneret træ. Derfor blev han også sigtet for overtrædelse af miljølovgivningen.