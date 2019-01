Svineavleren står fast: Skovgårdsvej forbliver lukket

Martin Lund Madsen har ikke meget til overs for Vejen Byråds beslutning om at lovliggøre ekspropriationen af Skovgårdsvej. Han tror fuldt og fast på, at han vinder sagen til sidst og har ingen planer om at genåbne vejen.

VEJEN: Svineavler Martin Lund Madsen reagerer på Vejen Kommunes udmelding om at lovliggøre ekspropriationen af Skovgårdsvej med hovedrysten og fortsat kampgejst.

Han siger:

- Min stædighed er virkelig vakt nu. Vi kan ikke fortsat acceptere, at man i Vejen Kommune har politikere og embedsmænd, som skalter og valter med skatteborgernes penge. Der er jo nærmest dømt italienske tilstande! Det er utroligt, at de stadig på kommunen taler jysk, lyder det fra Martin Lund Madsen, som oplyser, at han i går havde travlt med at passe sin virksomhed, da han pludselig fik adskillige opkald fra journalister, som reagerede på en udsendt pressemeddelelse fra Vejen Kommune, hvori det blev meddelt, at et politisk flertal i Vejen Byråd på et ekstraordinært byrådsmøde, der blev afviklet tirsdag eftermiddag, har besluttet at lovliggøre vejen.

I pressemeddelelsen skriver borgmester Egon Fræhr (V), at byrådet håber, at Martin Lund Madsen af egen drift vil fjerne sandbunkerne, der siden den 22. oktober sidste år har forhindret bilister og andre i at bruge vejen.

Til den udmelding siger svineavleren:

- Jeg har ingen planer om at åbne Skovgårdsvej foreløbig. Vi kæmper videre, og jeg har tillid til, at vi vinder sagen til sidst.