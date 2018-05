Svæveflyveklub inviterer til intro-dag

Gesten: Drømmer man om at flyve højt under skyerne og nyde den fantastiske udsigt og endda selv styre flyet, så er der mulighed for at få meget mere at vide om pilotuddannelsen hos Kolding Flyveklub lørdag den 26. maj.

På dagen er alle velkomne til at besøge flyvepladsen, hvor der kan høres meget mere om denne spændende sport og hvordan det kan lade sig gøre at flyve i flere timer uden brug af motor. Da der er begrænsede antal pladser, vil Kolding Flyveklub gerne have, at man tilmelder sig arrangementet på deres hjemmeside.

Dagen starter med en grundig gennemgang af, hvad svæveflyvning er og hvordan man kommer i gang med svæveflyveruddannelsen. Efterfølgende vises de forskellige fly frem og der forklares hvordan de fungerer. Til sidst er der mulighed for at få en tur i et svævefly sammen med en erfaren instruktør.

Tænker man på en karriere som erhvervspilot, kan det være en fordel at tage svæveflyveruddannelsen først, da den giver alle de grundlæggende flyvefærdigheder.

Man kan dyrke svæveflyvning på mange måder - så som konkurrence, kunstflyvning, hyggeflyvning eller som e-sport.

Svæveflyveklubben finder man på Gesten Kærvej 7, 6621 Gesten, lige nord for Vejen, og 15 minutters kørsel fra Kolding. Der kan findes mere information om introduktionsdagen på hjemmesiden www.koldingflyveklub.dk