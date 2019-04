Svært at få ledere og bestyrelsesmedlemmer

Og han er ikke alene. Han fortæller nemlig, at da han deltog i det foreningsmøde, som Vejen Kommunes Folkeoplysningsudvalg havde inviteret til i november, var der flere foreninger, der havde udfordringer med at få besat deres ledelses- og bestyrelsesposter.

- De sidste par år har vi gjort meget for at tiltrække nye spejdere. Nu har vi et fornuftigt antal spejdere, men står næsten uden ledere, siger Kim Fabrin, der er grupperådsformand hos KFUM-Spejderne i Vejen.

Selvom det ikke ligefrem er hverdagskost, at det er hele bestyrelser, der skiftes ud, så kæmper flere foreninger rundt i kommunen med at få nok frivillige, der har lyst til at give en hjælpende hånd eller med at få besat bestyrelses- eller lederposter.

Formand for kommunens Folkeoplysningsudvalg, Jan Møller Pedersen, der her er fotograferet ved hædringen af kommunale idrætsfolk, mener, at det er vigtigt, at foreningerne så konkret som muligt beskriver, hvad der kræves for at blive frivillig, leder eller bestyrelsesmedlem. Foto: Dorthe Andresen

- Event Andst er netop sat i søen for hele tiden at have en fødekæde af ledere. Men Andst-folkene er også nogle af dem, der er meget fremme i skoene. Det er ikke alle steder, man kan skabe den effekt, for det kræver ildsjæle, siger Jan Møller Pedersen.

- Vi kan ikke gå ud og skaffe ledere til foreningerne. Men vi kan for eksempel holde sådan nogle møder, hvor man kan drøfte problemerne og give de gode erfaringer videre til hinanden, siger Jan Møller Pedersen, der er formand for Folkeoplysningsudvalget.

Netop foreningsmøderne eller de cafémøder for foreningerne, der også holdes henover året, er den eneste måde, hvorpå kommunen kan give foreningerne en hjælpende hånd med et forum, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer.

Vær konkret

Jan Møller Pedersen opfordrer foreningerne til at være så konkrete som mulige, når de skal ud og finde frivillig hjælp eller folk til diverse foreningsposter.

- Når man skal have frivillige til at hjælpe, så er det vigtigt, at man har sig for øje, hvad det er, man beder om. Hvis du spørger om hjælp en lørdag, så springer mange fra, fordi de i ånden ser, at de skal stå klar fra tidlig morgen til sen aften. Men hvis du siger, du mangler hjælp lørdag fra 10 til 12, så er der chance for, at nogen melder sig. Derfor skal man være så konkret som mulig, siger Jan Møller Pedersen.

Kim Fabrin fra KFUM-Spejderne i Vejen er også helt konkret, når han i håbet på, at der et eller andet sted ude i kommunen er nogle unge, voksne eller pensionister, der har lyst til at hjælpe med i gruppen, fortæller, hvad der kræves.

- Det behøver ikke tage meget mere end et par timer om ugen at være spejderleder. I samarbejde med andre frivillige kommer man til at gennemføre spejdermøder med temaer, som man selv vælger - det kan eksempelvis være skovens dyr, kend din by eller mad over bål, siger Kim Fabrin.