Superstudent har store forskerdrømme

- På min ansøgning fik jeg svar om, at jeg til min studentereksamen skulle præstere mindst tre 10-taller i mine +A fag samt et gennemsnit på minimum 10,5 i dansk. Det gjorde mig noget nervøs, og jeg begyndte at læse helt vildt meget op til eksamen. Vi skulle til 17 skriftlige eksamener på 17 dage, fortæller hun.

Hendes drøm om at komme ind på universitet i Edinburgh var dog tæt på ikke at lykkes.

- Jeg tror i hvert fald, jeg har valgt det rigtige sted. Universitetet er anerkendt på verdensplan, og der er flere nobelpristagere, der har gået der. Jeg håber, at det kan være med til at åbne døre fremadrettet.

Et mål, som nok skal nås for den ambitiøse superstudent, der præsterede et eksamensgennemsnit på det, der svarer til 11.

- Jeg skal læse medicinal biologisk kemi på University of Edinburgh. En bachelor tager fire år, og jeg regner med at tage en kandidat bagefter, fortæller Linda Saugaard Hansen, der har store drømme om at blive forsker.

IB student

Studenterhuen blev sat på de lyse lokker den 17. maj på Kolding Gymnasium, hvor Anette kunne kalde sig IB student - den internationale studentereksamen, hvor meget af undervisningen foregår på engelsk. Men modsat alle andre studenter, så kunne hun ikke skrive den afsluttende karakter i huen.

- Eksamenerne sendes til censorer i udlandet, så vi fik først svar på, hvordan det var gået den 6. juli klokken 15, forklarer Anette.

Da det endelig lykkedes hende at komme på systemet, var resultatet ikke det, hun havde håbet på.

- Jeg fik det, der svarer til et 7-tal i kemi. Det forstod jeg ikke, for jeg synes, det var gået godt. Nu måtte jeg pludselig indstille mig på, at jeg skulle læse herhjemme i stedet, fortsætter hun.

For at foreberede sig optimalt brugte hun meget af sommerferien på at læse yderligere op til starten på universitetet.

- Jeg sad faktisk til en terminsprøve, da der pludselig begyndte at tikke mails ind fra University of Edinburgh. Jeg måtte jo ikke åbne dem, så da jeg endelig var færdig, var det første jeg gjorde at checke mine mails. Det var en masse informationsmateriale om, at jeg var blevet optaget på universitetet alligevel. Jeg blev bare SÅ glad, siger hun med et smil.