SuperBrugsen udvider for 7,2 millioner kroner

I midten af november forventer brugsforeningen i Jels at kunne indvi en udvidelse på 214 kvadratmeter. Omsætningen er på ganske få år steget til over 40 millioner kroner.

Jels: Grave- og entreprenørmaskiner har i den seneste tid præget området bag SuperBrugsen i Jels.

Brugsforeningen er i gang med en omfattende udvidelse. Når arbejdet forventes afsluttet i midten af november et par uger før advent, vil forretningen være udvidet med 214 kvadratmeter. Omkring 7,2 millioner kroner lyder den samlede investering på.

- Hele udvidelsen vil betyde flere kvadratmeter til forretningen. Det betyder, at vi kan få plads til et opdateret koncept med flere varer. Samtidig kan vi foretage nogle ændringer i forretningen, så der eksempelvis bliver bedre faciliteter omkring slagter- og delikatesseafdelingen. Det er særligt her, vi har mærket en betydelig interesse fra kunderne. Slagterafdelingen har været med til at tiltrække kunder fra et større opland, fortæller brugsuddeler Kenneth Ørvad.

Byggeriet kommer næsten helt ud i skel på grunden, og SuperBrugsen har dermed reelt ikke plads til flere udvidelser. Der er planer om at få flere parkeringspladser på den vestlige side af Søvej, men det kræver, at kørebanen bringes op i niveau, og det er en opgave, som brugsforeningens bestyrelse er i dialog med Vejen Kommune omkring. Planen er, at der kan etableres et torveagtigt miljø mellem brugsforretningen og Jels Å.