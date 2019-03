Sundhedstanken breder sig via gode fællesskaber

Brørup Sundhedscenter har stor succes med at udpege sundhedsambassadører. De har travlt med både at forbedre egen sundhed og motivere andre til at gøre det samme.

- Vi har i dag sundhedsambassadører i 27 forskellige byer, og vi oplever, at sundhedsambassørerne både går op i egen sundhed og kommer med gode ideer til, hvordan der kan sættes ting i gang, som kan være attraktive for andre. Ambassadørerne bygger bro og fungerer for os i sundhedscentret som en slags "forlænget arm", fortæller Conny Grøn, som tager imod de ideer, ambassadørerne får, og hjælper med at føre ideerne ud i livet.

Projektet med sundhedsambassadører koordineres af livsstilsafdelingen i Brørup Sundhedscenter. Her lyder meldingen fra koordinator Conny Grøn, at det går fantastisk godt med at gøre borgerne i Vejen Kommune mere sunde.

Det er vildt inspirerende at følge den udvikling, folk gennemgår. Den glæde, de udstråler, overbeviser mig om, at vi har fat i noget rigtigt her.

Torsdag aften i denne uge afvikles der på Brørup Skole et træf for kommunens 137 sundhedsambassadører.75 personer har tilmeldt sig arrangementet, der blandt andet byder på udnævnelse af nye sundhedsambassadører, spisning og et foredrag, leveret af Linn Trentel Busch, som er uddannet både fysioterapeut og idrætscoach, og som i mange år har arbejdet som sundhedskonsulent. Hun taler blandt andet om fællesskabets betydning og om vigtigheden af at holde både kroppen og sjælen sund.

Fællesskab styrker

Fælles for de projekter, der sættes i gang, er ifølge Conny Grøn, at deltagerne tilbydes muligheden for at gå i gang med at leve mere sundt i et godt og inspirerende fællesskab.

Det handler ikke kun om at komme ned i vægt og opbygge muskler. Det handler i høj grad også om at styrke den mentale sundhed.

- Projektet er blevet meget bedre, end vi havde turdet håbe på, og det er tankevækkende, hvor meget det at være en del af et godt fællesskab betyder for vores sundhed. Fællesskab og personligt netværk betyder rigtigt meget for os mennesker, og undersøgelser viser da også, at det kan forlænge vores liv, hvis vi vælger at være en del af et godt fællesskab, påpeger Conny Grøn, som finder det fascinerende at observere, hvad der sker med mennesker, når de kommer i gang med at dyrke motion og vælger at leve sundt.

- Det er vildt inspirerende at følge den udvikling, folk gennemgår. Den glæde, de udstråler, overbeviser mig om, at vi har fat i noget rigtigt her. Projektet med sundhedsambassadører er en anden måde at inkludere borgere på, og jeg tror på, at vi som kommune nogle gange skal "vende bøtten" og tænke anderledes, siger Conny Grøn, som på sigt ser nærmest uanede muligheder for at sætte tiltag i gang, der forbedrer vores sundhed.

For eksempel ser hun gode muligheder i at tilbyde sundhedsfremmende fællesskaber til psykisk sårbare og lokale folkeskoleklasser.