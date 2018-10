VEJEN: Den nye sundhedsuddannelse, som Vejen Idrætscenter sætter i gang i november, skal ikke kun få flere af os til at dyrke motion.

Den skal også være med til at fastholde borgere, som for eksempel efter et endt genoptræningsforløb i Brørup Sundhedscenter, ønsker at fastholde en aktiv livsstil.

Med andre ord: Når det gule sygesikringsbevis ikke giver adgang til flere ydelser i sundhedssektoren, skal borgerne lokkes til at bruge nogle af de mange tilbud, der er i Vejen Idrætscenter, og samtaler med lokale sundhedsmotivatorer skal give dem lyst til at søge derhen. Det skal et øget samarbejde med sundhedscentret på sigt også.

Jakob Sander, leder af Vejen Idrætscenter, forklarer:

- Det handler ikke kun om, at vi skal have flere til at dyrke motion. Vi skal også have flere til at tage del i det fantastiske, sociale fællesskab, der er i et idrætscenter. Og vi skal hjælpe dem, der kommer, til at fastholde interessen for at leve det sunde liv og dermed forbedre deres livskvalitet. Det gælder ikke kun raske brugere. Det gælder også dem, der er ramt af sygdom.