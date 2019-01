Sundhedsevent blev et stort tilløbsstykke

Alle sundhedsambassadører i Vejen Kommune var på forhånd sikret en plads til foredragene og forinden til et særligt arrangement i selskab med Charlotte Bøving kun for de frivillige sundhedsambassadører.

Men i Vejen Kommune, er der flere og flere mennesker, som nu er i færd med at ændre retning, og nogle har også meldt sig som sundhedsambassadører. At interessen for sundhed er stor som aldrig før, kunne man opleve på nærmeste hold onsdag aften i Medius Holsted. Her havde Vejen Kommune inviteret alle interesserede til et sundhedsevent med foredrag af den tv-aktuelle læge fra Varde, Charlotte Bøving, og sundhedsekspert Chris MacDonald.

Sådan lyder et gammelt kinesisk ordsprog, og når vi taler om sundhed, lyder de kloge ord faktisk som en løftet pegefinger. Der er stadig mange danskere, som alt for ofte bare slænger sig i sofaen og rækker ud efter slikskålen på sofabordet.

Vejen Kommunes sundhedsevent havde seks deltagende idræts- og sportsforeninger, og de var: Jels Roklub, Holsted Cykelmotion Holsted Ungdoms- og Gymnastik Forening (HUG), Ny i Fitness, Brørup Løbeklub og DGI Sydvest.I Vejen Kommune er der nu 105 sundhedsambassadører. Målet er at 300 sundhedsambassadører. 70 sundhedsambassadører deltog i sundhedseventen. I slutningen af marts vil Vejen Kommune arrangere et sundhedsambassadørtræf. På budgettet for 2019 har Vejen Kommune afsat godt 238 millioner kroner til brug på sundhedsområdet. Fem procent svarende til 12 millioner kroner skal gå til sundhedsfremme og forebyggelse.

Vi er overvægtige

- 1000 mennesker til vores sundhedsevent i Medius Holsted er overvældende mange. Det havde vi ikke lige set komme. Sidste år, da vi havde et lignende arrangement med fokus på søvn, deltog mellem 500 og 600 interesserede. Det glæder mig også meget, at mange borgere har meldt sig som sundhedsambassadører. Der er en fællesskabsånd omkring sundhed, når vi løfter i flok, siger Conny Grøn.

Det var formanden for Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid, Jørgen Thøgersen (A), der bød velkommen blandt andet med ordene:

- Tre ud af fire danskere ønsker at leve sundere og: Sundhed er vores allesammens ansvar.

Og så gav han ordet til Charlotte Bøving, som straks gav os alle sammen en opsang: Vi spiser for meget, vi ryger for meget, vi drikker for meget og vi dyrker for lidt motion.

Men hun gav os også håbet: - Det nytter noget - selv små indsatser nytter noget, hvis man bare gør det hver dag. Så: luk munden og let røven.

- Det nytter noget - selv små indsatser nytter noget, hvis man bare gør det hver dag.

Herefter fik Chris MacDonald så lejlighed til på humoristisk vis at tegne vores allesammens selvportræt, så vi i den grad også fik trænet lattermusklerne.

I pausen mellem de to foredragsholdere havde deltagerne på eventen også lejlighed til at besøge stande med information om Vejen Kommunes sundhedstilbud. Her kunne man også møde seks idræts- og sportsforeninger, der var blevet inviteret med hver deres stand. Vejen Kommunes sundhedsambassadører havde også deres egen stand, og Brørup sundhedscenter deltog med to forskellige stande - én med fokus på kost, og én med fokus på søvn.

Den store interesse for sundhed kommer på en alvorlig baggrund. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Sundhed.dk, kan man for eksempel læse, at halvdelen af den voksne danske befolkning er overvægtig, og at det giver øget risiko for sygdom og for tidlig død. Man kan også læse, at overvægt og fedme skyldes en uhensigtsmæssig livsstil: for lidt fysisk bevægelse og for meget usund mad.