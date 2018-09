Sundhedscentret er et nødvendigt supplement

Brørup: Med de nye store akutsygehuse rundt omkring i Region Syddanmark, er der lagt op til effektive behandlinger. Her har er specialisterne samlet, og her kan de behandle mange forskellige sygdomme. Men samtidig er der også brug for sundhedshuse, som det i Brørup. De er et nødvendigt supplement til de store akutsygehuse, for sundhedscentrene kan noget andet, mener regionsrådsformand Stephanie Klose, som onsdag var med ved indvielsen af de to nye klinikker i Brørup Sundhedscenter.

- Her kan man få hjælp til nogle af de ting, der ikke kræver indlæggelse - og uden nødvendigvis at skulle køre særligt langt. I nogle tilfælde kan specialister fra sygehusene også rykke ud i sundhedshusene én eller flere dage om ugen. Det er røntgentilbuddet på Brørup Sundhedscenter et godt eksempel på, siger Stephanie Klose og gør opmærksom på, at politikerne på Christiansborg taler meget om, at sundhedsvæsnet skal hænge bedre sammen, og at der skal være et større samarbejde på tværs af kommuner, region og praktiserende læger.