Sundhedscentret er endnu tættere på borgerne

Brørup: Onsdag var en festdag i Brørup Sundhedscenter, der havde inviteret til indvielse af to nye klinikker - en høreklinik og en røntgenklinik. Etableringen af de ny klinikker er et resultat af et vellykket samarbejde mellem Vejen Kommune og Region Syddanmark. Det er et samarbejde, som blandt andet har til formål at give borgerne i nærområdet flere koordinerede og fagligt stærkere sundhedstilbud.

Nu kan borgere i Vejen Kommune få foretaget blandt andet en høreprøve og få taget røntgenbilleder nær deres hjem. Ved indvielsen udtrykte borgmester Egon Fræhr det i sin tale således:

- Nu skal Jensen fra Nørbølling altså ikke på en længere tur til sygehuset i Esbjerg, når en kontrol af et høreapparat kan ske i Brørup. Og syvårige Søren fra Holsted skal heller ikke på sygehuset i Esbjerg for at få taget et røntgenbillede af den fod, han slog under sin fodboldtræning, når billedet kan tages i Brørup. På den måde kan Jensen og Søren meget lettere bruge deres tid og kræfter på job og skole, familie og fritidsaktiviteter. De og alle andre borgere skal også opleve, at deres behandlingsforløb er koordinerede på tværs af kommunen, den alment praktiserende læge og sygehusene.