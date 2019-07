- Vi er klar til at tage alle de lærlinge, der kan og vil, og generelt er bygge- og anlægsbranchen kendt for at hjælpe udsatte og ledige ind på arbejdsmarkedet, siger han.

- Der er fortsat unge og ledige på kanten af arbejdsmarkedet, som skal hjælpes i gang, og her kan virksomhederne gøre en forskel, siger Egon Fræhr via en pressemeddelelse.

Vejen: På det årlige dialogmøde mellem Vejen Kommune og Dansk Byggeri Sydjylland opfordrede borgmester Egon Fræhr til, at bygge- og anlægsvirksomheder i endnu højere grad skal være med til at løfte sociale opgaver.

Ros til Vejen

Ifølge Michael Mathiesen har virksomhederne da også en naturlig interesse i at få nok kvalificerede medarbejdere i fremtiden, og det er således rigtig positivt, hvis et styrket samarbejde kan imødekomme udfordringen med mangel på arbejdskraft.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at 33 procent af de unge i Vejen Kommune vælger at tage en erhvervsuddannelse, og under mødet roste Dansk Byggeri netop kommunens prioritering af erhvervsuddannelserne.

- Det er virkelig positivt, at så mange unge i kommunen vælger at starte på en erhvervsuddannelse, for vi har brug for deres kompetencer i bygge- og anlægsbranchen. Vejen Kommunes høje andel vidner om, at de prioriterer det højt, siger formanden i den sydjyske afdeling af Dansk Byggeri Michael Mathiesen.