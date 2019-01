Studio 73 inviterer Søren Kirkegaard på et rejseeventyr

Sæsonens og Studio 73's første børneforestilling på Studioscenen er både et musikalsk og et filosofisk eventyr i selskab med Søren Kirkegaard.

Her møder vi Pigen med de grønne øjne, som inviterer vores kendte danske filosof, Søren Kierkegaard med på eventyr. Han tror, at alle eventyr ender godt. Hans nysgerrighed får ham med i eventyret, og så er der er tid til at undres, for ender mon alle eventyr godt? Og hvem har ansvaret?

Men spørgsmålet er, om alle eventyr ender godt. Det er et spørgsmål. Som Studio 73's børneskuespillere søger at opklare i den kommende forestilling og musical, Pigen med de grønne øjne - der fangede en drage.

Desværre

Tag med på en eventyrlig rejse, hvor ingen kender, dagen før solen går ned, lyder opfordringen fra Studio 73.

Pigen med de grønne øjne - der fangede en drage er et musikalsk eventyr.

- Det er et eventyr, hvor omdrejningspunktet er det faktum, at vi i livet går hånd i hånd med det svære og det lyse. I en tid, hvor meget synes svært, er der en tendens til, at vi som mennesker har let ved at gribe ordet »desværre« - og lade ansvaret glide os af hænde, siger Hanne Berthelsen, der har skrevet teksten til eventyret og er instruktør sammen med Susanne Hauberg.