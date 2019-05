Studerende får ansatte til at arbejde bedre sammen

De seneste uger har to pædagog-studerende arbejdet i Åparken. Her har de kigget på, hvordan et øget samarbejdet i hele organisationen kan være til gavn for både beboere og personale.

Holsted: Nye øjne og nye redskaber i værktøjskassen. Alt sammen kan det gøre en forskel, når det handler om samarbejde på en arbejdsplads. Karoline Vagtborg Fogtmann og Louise Madsen, som begge er pædagog-studerende, havde ingen erfaring med, hvad der egentlig foregår på et plejehjem, før de for nogle måneder siden for første gang trådte ind af døren på Åparken i Holsted. Der var en lille snert af fordomme inden første besøg, men nu er de to blevet så bidt af mulighederne på stedet, at de har valgt at komme tilbage og skrive deres bachelor i pædagogik med udgangspunkt i Åparken.

Når man står i en situation, hvor relationen måske ikke lykkes, så har man en værktøjskasse man kan dykke ned i. Bettina Rimdal, områdeleder for Holsted-Glejbjerg hjemmepleje.

udnytte kompetencer I første omgang har de brugt de seneste uger på en større opgave. Her har de kigget på, hvordan man i højere grad kan udnytte hinandens kompetencer og lære af hinanden og af de udfordringer, som personalet på et plejecenter nogle gange står i. - Det handler om at arbejde sammen. Arbejder vi ved siden af hinanden, eller giver vi hinanden noget og gør det sammen. Relationer er det vigtigste her, og vi vil gerne gøre medarbejderne bevidste om, hvad det er de gør, når de møder en borger, siger Karoline Vagtborg Fogtmann i en pressemeddelelse. Louise Madsen supplerer: - På den måde bliver de bevidste om, hvad der skal til, når der opstår en situation, hvor de bliver udfordret i mødet med borgeren. De to læser til pædagog på UC Syd i Kolding, og mangler godt et år af uddannelsen. Opgaven har resulteret i en flyer med fem gode råd til personalet i deres møde med borgeren. - På den her måde gør vi det ubevidste bevidst. Når man står i en situation, hvor relationen måske ikke lykkes, så har man en værktøjskasse man kan dykke ned i, siger Bettina Rimdal, områdeleder for Holsted-Glejbjerg hjemmepleje. Sedlerne bliver hængt op forskellige steder, men ifølge Bettina Rimdal kan de også bruges til for eksempel teammøder, i et nyhedsbrev eller som et fokusområde i en periode. De to studerende vender efter planen tilbage til Åparken, hvor de vil arbejde videre med emnet i deres afsluttende opgave på studiet.