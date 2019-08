Strikse regler ved fraflytninger får kritik af lejer

Terrasser, carporte og redskabsrum fjernes, når lejligheder fraflyttes i Rødding Andelsboligforening. Det er flere lejere uforstående over for. Formanden henviser imidlertid til vedtægterne.

Rødding: - De ødelægger vores område.

Sådan lyder kritikken fra Stella Hermansen om Rødding Andelsboligforening. Igennem mange år har hun været lejer i foreningen og siden 1993 haft adresse på Stennevang i Rødding. Hun holder meget at bo der og har ikke planer om at flytte derfra, før hun skal bæres ud.

Alligevel er der opstået en fremgangsmåde ved fraflytninger, som nager hende. Og andre beboere i foreningen bakker op omkring hendes kritik, som også er rejst på generalforsamling og afdelingsmøder i andelsboligforeningen.

- Hver gang nogen flytter fra et lejemål i foreningen, bliver alt udenfor huset fjernet. Overdækkede terrasser, carporte og redskabsrum, ja sågar buske, blomster og træer. Det er en skam, siger hun.

Stella Hermansen mener ikke, at der før i tiden har været problemer forbundet med at overtage genstande fra tidligere lejere ved indflytning. Hvorfor det ikke kan lade sig gøre længere, er hun uforstående overfor. Hun kritiserer blandt andet boligforeningen for at have fjernet en to år gammel carport, der ellers ikke fejlede noget.

- Hvis man gerne vil overtage det, forstår jeg ikke, hvorfor det ikke bare kan skrives ind i lejekontrakten, at man som ny lejer overtager og står for vedligeholdelse. Det koster jo i dyre domme, hvis man skal til at etablere have og carport igen, siger hun.