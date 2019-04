Strikkepindene har glødet i Skodborg

- Det hele bliver sendt til Østeuropa - til Rumænien og Letland og bliver fordelt til de familier, der bor langt ude på landet, fortæller Birgit Otte, der er en af de strikkende kvinder og den, der har sørget for at sy de fleste af de strikkede firkanter til tæpperne sammen. Og det er ikke bare lige fire firkanter, der skal syes ordentligt sammen.

Skodborg: Det kan godt være at "strikkedamerne," der er samlet i konfirmandhuset i Skodborg, har fået hyggesnakket en hel del, når de hver anden mandag har mødtes i løbet af vintermånederne. Men de har så sandelig på ingen måde ligget på den lade side, for mens snakken er gået henover bordet, så har strikkepindene været i fuld gang.

Hver anden uge om mandagen gennem hele vinteren har 14 kvinder været samlet i konfirmandhuset i Skodborg for at strikke tøj og tæpper til østeuropæiske familier. Foto: Dorthe Andresen

Mere end 30 års jubilæum

"Strikkedamerne" i Skodborg er på ingen måde et nyt fænomen. Den første gruppe begyndte i 1988 under det, der dengang hed husmoderforeningen, og dengang blev der strikket til "Mother Theresa."

- Men på et tidspunkt ville de ikke modtage mere, så siden 2014 har de strikket til Østeuropa, fortæller Mette Jensen, der er formand for foreningen Aktive Kvinder i Skodborg, som de strikkende damer hører under i dag.

Som før nævnt så er der i løbet af vinteren blevet produceret en hel del effekter, men for at det kan lade sig gøre, så kræver det, at kvinderne har noget garn at strikke af. Der bliver blandt andet søgt fonde, der vil være med til at sponsorere garn, men private er også mere end velkomne til at aflevere garn, hvis de har noget liggende, som de alligevel ikke skal bruge til noget.

- Vi tager imod alt det garn, vi kan få, og vi henter også gerne, siger Mette Jensen.

Der er dog også mulighed for selv at aflevere garn. Det kan ske hos Birgit Otte på Præstevænget 16 eller hos Mette Jensen på Skodborg Søndergade 15.

For i år er strikkesæsonen i fællesskabet i konfirmandhuset slut, men har man lyst til at blive en del af det hyggelige selskab, så er man velkommen til at kigge forbi. Første gang kvinderne mødes efter sommerferien er den 9. september. Derfra mødes de igen hver anden mandag fra klokken 14 til 16.30.