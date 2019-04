Strejkende skoleelever advarer politikerne

Skoleelever advarer politikerne om klimakatastrofen

Mellem 200 og 300 strejkende elever fra skoler i Vejen Kommune samledes fredag til demonstration for klimaet og for at få politikerne til at gøre noget for at forhindre en klimakatastrofe.

Vejen: Hvad venter I på? Det er nu, der skal handles, og ikke i morgen!

En sådan besked er ikke mere til at tage fejl af, for klimaforandringerne er hastigt på vej til at ændre vores alles fremtid.

Så den besked håber de mellem 200 og 300 skoleelever, som fredag nedlagde arbejdet og arrangerede en demonstration "Klimadag" i Vejen, går rent ind hos politikerne.

- Vi demonstrerer, for hvis politikerne ikke snart tager sig sammen for at gøre noget for at forhindre de stigende globale temperaturer, behøver vi ikke uddanne os til en fremtid, vi så ikke har.

Ordene kommer fra 18-årige Simon Toksvig Gammelgaard, Vejen, der er elev på Vejen Gymnasium.

- Her i Vejen kæmper vi for en grønnere natur, siger 17-årige Mikkel Johansen, Vojens, der også er elev på Vejen Gymnasium.

Men fortsætter aprils ekstreme tørke, risikerer vi måske en gentagelse af sidste sommers mange naturbrande. Tørkeindekset er allerede oppe i det røde felt, og nu brænder skovene både i Sverige og i Norge.

- Torsdag kørte jeg til Grindsted, og her kunne jeg se, at landmændene er gået i gang med at vande markerne, siger 13-årige Cathrine Fischer, der bor i Gesten og er elev på Østerbyskolen.

En af initiativtageren til demonstrationen og klimadagen er 15-årige Pernille Nielsen, som bor i Andst og er elev i 9. klasse på Østerbyskolen. Hun bød alle demonstrationens deltagere velkommen ved at citere den svenske skoleelev og klimaaktivist, Greta Thunberg: "Se ikke efter håb, men se efter en handling, og få håbet, når I ser en handling."

Og Pernille Nielsen fortsatte med sine egne ord:

- Klimaet råber, klimaet skriger om hjælp. Det råber efter os: "Gør noget!". Derfor står vi her i dag. Vi står her for at gøre opmærksom på klimaet. Hvad kan vi gøre? Vi unge kan reelt ikke gøre noget, så det er faktisk ikke et fair spørgsmål. Det er ikke os, der skal have løsningen. Det er ikke os, der har ødelagt jorden. Det er vores forældre og deres forældre. Det er dem, der burde fortælle os, hvad vi skal gøre. Alligevel er det os, der står her i dag. Vi gør, hvad vi kan ved at stå her i dag. Så jeg siger: "Kære forældre, politikere og journalister. Vi venter på, I fortæller, hvad vi skal gøre." Det, vi kan gøre nu, er at vente på jeres svar. Hvorfor gjorde I intet, da I havde chancen?