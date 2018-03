Strejken - set fra en lærers stol

Om 14 dage skal han strejke. For at få sin arbejdstid og sin arbejdsglæde tilbage. Jens Christian Bruhn er stadig glad for at være lærer. - Men vi skal have mere tid, hvis eleverne skal have noget ud af skoletiden, mener han.

VEJEN: Vejens lærere skal strejke, men hvad er de utilfredse med? Arbejdstid, lovindgreb, for mange timer i klasserne og for lidt tid til at forberede sig. Det er noget af det, der gør lærerne vrede. Noget af det, de går til kamp for den 4. april i Vejen Kommune. Men hvor slemt er det? Og hvad er det for en omgang mudderkastning, der er mellem lærerne og deres øverste chefer, politikerne i Vejen Byråd. Det sidste kan en strejke næppe stoppe, men den dårlige stemning mellem lærere og politikere ligger som en skjult dagsorden bag strejken i Vejen Kommune, mener iagttagere. De er sikre på, at Danmarks Lærerforening har udvalgt Vejens lærere til at strejke, fordi lokal politikerne har blokeret for forhandlinger om en aftale med lærerne om arbejdstid, ligesom de indtil nu ikke har vist vilje til at rette op på et lønefterslæb. Men hvordan ser det hele ud fra en erfaren lærers stol? Jens Christian Bruhn er lærer i 10. klasse-centeret ved Basen i Vejen. Han peger straks på den lokale strid mellem lærere og politikere. 80 procent af landets kommuner har lavet lokale aftaler med lærerne, men det gælder ikke Vejen Kommune. - Vejen Kommune har lagt aftalerne om arbejdstiden ud på de enkelte skoler. Man har ikke villet lave en central aftale for alle skolerne i kommunen. Det har fordele og ulemper, mener Jens Christian Bruhn. - Jeg synes, det er en rigtig god tanke, at det er skolelederen og lærerne på den enkelte skole, der finder ud af, hvad der er den bedste ordning i forhold til, hvad der er brug for hos elever, lærere og skolen. - Fra politisk side har man ikke ønsket at lave en lokal aftale for alle kommunens skoler. Kravet om at lærerne skal være på skolen i et fastsat tidsrum, synes jeg, er fint. Det giver os lærere mulighed for at holde møder, hvor man er sikker på, at alle relevante personer deltager. - Lærerne på skolerne i Vejen er mere til stede på skolerne nu. Og med alle lærere til stede kan man mødes og diskutere. Det er positivt, synes jeg. Før lov 409 (lov, der regulerer lærernes arbejdstid) skulle skolerne planlægge lærernes skema, så undervisningen i løbet af arbejdsdagen var sammenhængende. Var der mellemtimer uden undervisning, kostede det tillæg til læreren. I dag kan skoleledelsen planlægge undervisningstiden - såkaldte konfrontationstimer - over hele skoletiden, hvor eleverne må modtage undervisning. - Her aftaler man det på de enkelte skoler i Vejen, og det fungerer. Man kan så flexe med sin forberedelse, forklarer Jens Christian Bruhn og fortsætter: - At forberedelsen skal foregå på skolen, passer mig fint. Så jeg kan klare forberedelsen på skolen og have fri, når jeg går hjem. Jens Christian Bruhn fortæller, at man på 10. klasse-centeret på Basen i Vejen har arbejdspladser til alle lærere. Da Lov 409 skulle føres ud i livet for fire år siden, var der skoler, som ikke have lokaler og skriveborde til alle lærere, fordi de var vant til at forberede sig hjemme i fred og ro. Igen synes Jens Christian Bruhn, at det faktisk er et fremskridt at forberedelsen foregår på skolen. Det betyder, at lærerne kan snakke sammen og udveksle erfaringer.

Vi har et (løn)efterslæb på diverse tillæg. Og det ved ansøgere til ledige stillinger godt. Det mindsker lysten til at søge job som lærer i Vejen Kommune. Og det er ærgerligt. For Vejen er en god kommune. Jens Christian Bruhn,lærer

Skolen på sporet igen Hvis skolevæsenet skal på sporet - ifølge Jens Christian Bruhn, lærer:Annuller konstitueringsaftalen og lav en aftale om arbejdstid, så kommunens 500 lærere føler sig værdsat.



Giv lærerne en løn, så de tjener det samme som i nabokommunerne.



Der bruges seks millioner på konsulenter. De penge kanaliseres ud til de enkelte skoleledere. De kan så ansatte konsulenterne ude på skolerne i tidsbegrænsede stillinger eller bruge pengene til at ansætte lærere til at undervise.

For mange timer Problemerne ligger ifølge Jens Christian Bruhn mere i spørgsmålet om undervisningstid og lønkroner. - Vi har fået for mange undervisningstimer. En almindelig lærer skal undervise 28 lektioner om ugen, mens vi før 2013 højst underviste 24 timer. Det sker selvfølgelig for at spare penge og forbedre skolerne økonomi. Vejen Kommune får mere undervisning for de samme lønkroner. Men det går ud over lærernes forberedelse til timerne med eleverne. Og Jens Christian Bruhn taler egentlig hellere om forberedelse og efterbehandling af undervisningen. - Min feedback til eleverne af for eksempel stile eller det mundtlige arbejde er mindst lige så vigtig som forberedelsen til timerne. Min professionalisme sikrer, at jeg altid er forberedt til timerne, men efterbehandlingen kan det knibe med. I de brede skriftlige fag, dansk, engelsk og matematik, gav læreren for år tilbage karakterer for opgaverne. - Men det har vist sig, at det ikke giver bedre læring for eleverne. En mundtlig feedback får eleverne meget mere ud af. Men den tid til at give feedback har jeg ikke længere. Desværre. For det er feedback, der gavner elevernes læring, viser alle undersøgelser, ifølge Jens Christian Bruhn. Efter den nye folkeskolelov er antallet af skriftlige opgaver gået kraftigt tilbage i den danske folkeskole. Lærerne arbejder generelt på at få en halv times forberedelse til hver undervisningstime. Noget som lærerne i Holbæk Kommune netop har forhandlet sig til. Holbækaftalen sikrer lærerne tid til forberedelse, efterbehandling, teamsamarbejde og eksternt samarbejde. Sådan som Jens Christian Bruhn ønsker det for Vejens lærere.

Lærerkonflikten 2013 Lærerlockouten i 2013 varede 25 dage.Lockouten påvirkede 67.000 lærere, der blev forhindret i at udføre deres arbejde.

Bevægelse gør det nemmere Et nyt element i folkeskolen er, at bevægelse ikke blot er noget, der foregår i idrætstimerne og i frikvarteret. Bevægelse skal indgå den daglige undervisning med et fastsat minuttal. - Det er fint, at der er fokus på bevægelse, men jeg kan ikke lide centrale krav, der sætter bestemt tid på. Eleverne skal være fysisk aktive som led i undervisningen. Det kan være, at de bevæger sig rundt i lokalet for at indhente svar på en stribe spørgsmål fra klasekammeraterne. - Lige nu øver vi lancier, men det kan også være, at vi går en tur, helt uformelt, og snakker. Det er godt at tale med hinanden også om noget andet end det rent faglige, siger Jens Christian Bruhn. - Det er vigtigt at eleverne - og elever og lærer - kender hinanden, siger han. Og det gør de i hvert fald i Jens Christian Bruhns 10. klasse. Men vi fotograferer, bliver han hurtigt indfanget af eleverne, der er i gang med indfødsretsprøven på deres computere. Jens Christian guider fint eleverne hen mod et svar - ikke altid det rigtige, for prøven er svær. Men det er tydeligt, at elever og lærer i respektfuldt fællesskab når frem til svar på spørgsmålene. Jens Christian Bruhn har en klar fornemmelse af, at indlæring foregår nemmere, når den er kombineret med nogle aktiviteter. Og det sociale og fællesskabet spiller også en stor rolle på andre områder i klasselokalet. - I dag er en af vores vigtigste opgaver af opdrage vores elever. Vi skal guide dem til, hvordan man opfører sig i livet. Der er meget, børn og unge ikke ved i dag. I vores barndom gik mødrene hjemme, i dag arbejder alle. - Opdragelsen er en vigtig del af lærernes job. Hvis vi ikke vil opdrage vores elever, så ville vi ikke have en rolle og en opgave i skolen - Jeg kan godt lide mit arbejde. Men vi skal have mere tid, hvis eleverne skal have noget fornuftigt ud af folkeskolen, fastslår Jens Christian Bruhn. Han fortæller, at der i hver eneste klasse, han har haft gennem flere år, har været større familiedramaer eller voldsomt indgribende begivenheder for enkelte elever. Og i 10. klasserne kan op til halvdelen af eleverne gennemgå større eller mindre traumatiske ting privat. Og det er man som lærer nødt til at være med til at bearbejde.