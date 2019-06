Strandløver, badenymfer og børn kan igen komme på stranden på Rådhuspladsen

- Da vi fik den lidt skøre ide sidste år med at etablere en sandstrand på Rådhuspladsen, så var det ud fra et håb om at skabe lidt mere liv i midtbyen i en ellers stille periode hen over sommeren. Vi var meget i tvivl om, hvorvidt byens borgere og gæster ville synes om idéen, eller om de havde opfattelsen af, at nu rabler det da vist for dem, lyder det fra citymanager Flemming Simested fra Handelsbyen Vejen.

Dagplejere med til åbning

Da stranden åbnede den sidste fredag i juni 2018, stod de første par dagplejere klar med et hold unger, der var klar til at hygge sig et par timer. Og i løbet af sommeren var det tydeligt, at dagplejerne ofte brugte stranden som mål på en formiddagstur.

Derfor er det besluttet, at kommunens dagplejere inviteres med, når den officielle åbning af bystranden sker fredag den 28. juni om eftermiddagen.

Som sidste år bliver både fredag og lørdag sidst i juni fyldt med aktiviteter både for børn og voksne. Om fredagen serveres gratis softice for alle børn, og lørdag morgen klokken 9.00 er der gratis kaffe og rundstykker til alle voksne, ligesom der om lørdagen også vil være hyggeligt Street-parade musik rundt omkring i byen af de kendte musikere Seven Up.

Butikkernes sommerudsalg er i fuld gang, og butikkerne er fyldte med gode tilbud og sommervarer, så det kan være en god idé at tjekke, om det hele lige er på plads til ferien. Og hvis butikkernes tilbud ikke er nok, så bliver Rådhuspladsen fyldt med kræmmere hele lørdagen.