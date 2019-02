Lions Tusindfryd Vejen har stor succes med at sælge tulipaner til både private, butikker og virksomheder. De smukke forårsblomster spreder ikke kun glæde. Tulipan-salget giver hvert år cirka 25.000 kroner til humanitært arbejde.

VEJEN: Det regner, regner og regner (!), og midt i den deprimerende vinterregn dukker der pludselig smilende kvinder op med smukke tulipaner i favnen. Lyder det som en dejlig oplevelse? Jamen, det er det skam også, og masser af private borgere, butiksindehavere og virksomhedsejere havde i uge seks fornøjelsen af at modtage disse "tulipan-kvinder".

Lions Tusindfryd Vejen uddelte 425 tulipanbuketter. Buketterne blev solgt til 100 kroner stykket, og overskuddet - cirka 25.000 kroner - støtter Lions-kvindernes bestræbelser på at rejse kapital til gavn for udsatte familier i Vejen Kommune.

Der er 16 aktive kvinder i Lions Tusindfryd Vejen. To af "tulipan-kvinderne", Rita Fredslund-Hansen og Nina Jørgensen, fortæller:

- Det er en fantastisk oplevelse at bringe tulipaner ud til folk på den her måde. Folk bliver så glade, når vi kommer, og i Lions Tusindfryd er vi utroligt taknemmelige for den store opbakning, vi hvert år får til tulipan-salget.