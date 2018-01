Vejdirektoratet vil støtte en cykelsti til Askov-Malt Skole med 2,4 mio. kr. Bidraget er dog under forudsætning af, at Vejen Kommune selv smider 3,7 mio. kr. i projektet. Skoleleder Christian Dünne mener, det er på høje tid, at eleverne får en sikrere vej til skole.

Askov: Hvis alt går vel, får de cyklende elever fra Askov-Malt Skole en sikrere vej til skole i 2019.

Vejdirektoratet har i hvert fald indvilliget i at støtte et projekt, som skal sikre en cykelrute til Askov Skole, med godt 2,4 mio. kr. Pengene kommer fra en stor cykelstipulje på 99 mio. kr. som bliver givet til den slags projekter over hele landet. Dog er det en forudsætning for støtten, at kommunen selv betaler de resterende cirka 3,7 mio. kr. af de i alt 6,1 mio. kr., projektet er skønnet til at koste. Den snak åbner Udvalget for teknik og miljø mandag.

Projektet for cykelstier gennem Askov er højt prioriteret i kommunens cykelruteplan - som er et katalog over forslag til udbygning af cykelrutenettet - og vurderes at have stor effekt for cyklende skolebørn fra særligt parcelhuskvarteret Kongehøj/Mannehøj. Chef i Teknik & Miljø, Peter Hansen, oplyser, at der specifikt er tale om en cykelsti fra Øster Skibelundvej og ind til skolen.

- Cykelstien fra Kongehøj/Mannehøj og til byskiltet i Askov er lige blevet færdig, siger han.