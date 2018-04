Stort set alle vælger konfirmationen

- Jeg synes, det er på sin plads at nævne, at de unge aldrig nogensinde har været så frit stillede på det her område, som de er nu. Det er derfor iøjnefaldende, at procenten fortsat er så høj - hos os og på landsplan, mener provst Anna Marie Erbs.

VEJEN: "Tro" er ikke kun et spørgsmål om religion. Det er også sagen, når spørgsmålet drejer sig om at blive konfirmeret - og i høj grad i Vejen Kommune!

Lørdagskonfirmation

I Vejen er tre af sognets syv konfirmandhold blevet konfirmeret på en lørdag. Det skyldes dog ikke et ønske fra hverken konfirmander eller restaurationer, oplyser sognepræst Peter Kiel Nielsen.

- Det er et rent praktisk valg for ikke at skulle trække konfirmationerne over syv søndage. Der har ikke været frit valg, men der har ikke været kommentarer fra forældre, og hvis der overhovedet har været nogen, som har bedt om at blive konfirmeret en anden dag, så er det ganske få. Man skal også have en meget god grund til at blive flyttet. I øvrigt vil de allerfleste konfirmeres sammen med deres klassekammerater.

- Man kunne også vælge at holde to konfirmationer på søndagene, men det er min erfaring, at forældrene synes, kl. 9 er for tidligt, og kl. 11 er for sent. En konfirmation skal holdes kl. 10, synes forældrene, og det gør vi så, forklarer Peter Kiel Nielsen.