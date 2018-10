Stort ryk-ind på efterskolen i Rødding

RØDDING: Det lykkedes i sidste uge ikke at træffe forstanderen på Rødding Fri Fag- og Efterskole i forbindelse med en rundringning, som avisen lavede for at undersøge, hvordan det går med de lokale efterskoler.

Efterfølgende har avisen modtaget en pressemeddelelse med information om, at der i øjeblikket er fuldt hus på Rødding Fri Fag- og Efterskole. Skolen mærker stor interesse for skolens 32 fagskolepladser og 33 efterskolepladser til skoleåret 2019/20, og man oplevede søndag et stort ryk-ind i forbindelse med Efterskolernes Dag.

- Rigtig mange familier lagde vejen forbi for at få et indblik i skolens tilbud og dagligdag. Indendøre havde medarbejdere og elever forberedt et program, hvor gæsterne fik rig lejlighed til at fornemme og danne sig et indtryk af skolen. I dagens anledning kunne gæsterne få smagsprøver i form af hjemmelavede canapeer og flødeboller udført i flotte kompositioner; man så elever udfolde deres kreative kompetencer i ler og papir, og andre viste deres forståelse for livgivende førstehjælp og livredning. Der blev desuden dystet i E-sportslokalet, oplyser skolen i pressemeddelelsen.