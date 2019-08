Storstilede planer om at gøre tomt hotel til kulturhus

Lokalrådet i Jels har søsat et projekt, der skal forandre de historiske bygninger i hjertet af Jels til et kulturhotel. Der håbes på et positivt svar på en fondsansøgning, der skal skabe grundlaget for at arbejde videre med ideen.

Jels: I årevis har hotellet i hjertet af Jels ligget hen uden aktivitet. Bygningen er i forfald, og der har været mange spekulationer, hvorvidt tiden for nedrivning af den historiske bygning har nærmet sig.

Nu er Lokalrådet i Jels klar med et projekt, som skal skabe nyt indhold. Projektet og idéen går ud på at virkeliggøre drømmen om et kulturhotel i den gamle bygning med værksteder og lokaler til musik, billedkunst, dans og teater. Ligeledes indrettes der en café. Men alle andre muligheder er også i spil.

Lokalrådet har sendt en ansøgning til kampagnen Undervaerker.dk, som Realdania-fonden står bag. Fra Jels er der søgt om 100.000 kroner.

For Jels Lokalråd bliver det afgørende for det videre arbejde, at der kommer penge fra kampagnen.

- Vi har i lang, lang tid arbejdet og drøftet mulighederne for at få hotellet i gang igen på en eller anden måde. Det er ressourcekrævende, og nu har vi fået sendt ansøgningen, efter at vi har trukket på hjælp fra eksterne fundraisere. Fra vores side kan det meget vel være sidste skud, fortæller Niels Bendix, formand for Jels Lokalråd.

Når der kommer klarhed over, hvorvidt planerne om et kulturhotel bliver tilgodeset fra Undervaerker, så kommer næste fase i projektet.

- Hvis vi får pengene, så bliver næste skridt involvering af borgerne. Det er helt bevidst, at denne borgerinvolvering med eksempelvis borgermøde endnu ikke er foregået. Der vil komme rigtig mange ideer og forslag på bordet, og det er også det, som skal bringe projektet videre. Men her og nu har vi valgt nogle hovedlinjer, og det er dem, som vi har holdt os til, indtil vi får svar på vores ansøgning, tilføjer Niels Bendix.

I ansøgningen konstateres det, at der lokalt er stor opbakning til en bevaring af hotellet og skabe et nyt indhold, og det vil være et udtryk for historieløshed at rive bygningen ned. Borgerne i Jels er vant til at tage sagen i egen hånd og har rejst penge og frivillig arbejdskraft til andre lokale projekter. Det skal ske igen, og der er forhåndskøbsaftale på bygningen. Indsamlingen af penge for at kunne erhverve bygningen er i gang. Vejen Kommune støtter dette arbejde.