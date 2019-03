Stor politisk weekend i Rødding: Er demokratiet truet

Som sædvanlig er det lykkedes arrangørerne at få en lang række politikere til at forlade Slotsholm - landets politiske centrum. Politikerne er klar til at møde borgerne og vælgerne til 48 timers diskussion og samtale, som i år naturligvis bliver præget af det kommende folketingsvalg samt valget til Europa-Parlamentet.

Der er mulighed for at tilmelde sig som deltager til hle konferencen fra fredag til søndag.Samtidig er der mulighed for at tage del i et enkelt arrangement. Der er yderligere info på: roedding-hoejskole.dk/folket/

En enkelt minister

En enkelt minister og en stribe folketingspolitikere og ungdomspolitikere med flere deltager; Blandt deltagerne er udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), og derudover medvirker Marie Krarup (DF), Naser Khader (K), Rasmus Nordqvist (AL), Kaare Dybvad (S), Henrik Dahl (LA) og Henning Hyllested (EL) samt Poul Højlund (folketingskandidat for Nye Borgerlige), Uffe Østergaard (professor) samt Clement Kjærsgaard (tv-vært).

- Det bliver en weekend med masser af debat og mulighed for at komme helt ned i det politiske maskinrum og ind i magtens korridorer, hvor problemer, visioner og ideer for fremtidens Danmark og Europa debatteres. Det plejer at blive en intens weekend, hvor deltagerne udfordrer politikerne på deres meninger og holdninger, og hvor snakken fortsætter hen over middagsbordet og ud på de sene nattetimer for slet ikke at nævne morgensang, som hver dag starter med, lyder det fra forstander Mads Rykind-Eriksen i en pressemeddelelse.

Overskrifterne for de enkelte debatarrangementer er mangfoldige som for eksempel: "Hvordan forandres Danmark?", "Hvad afgør valget?", "Hvad vil Europa - og hvad vil vi med Europa?" og "Værdier i politik".

Konferencen afsluttes med et ungdomspolitisk topmøde søndag, hvor en række markante ungdomsformænd m.fl. deltager.