Stor politiaktion med fire anholdte

Brørup: Natten til torsdag gennemførte politiet en aktion i Brørup og måtte kort efter bede om hjælp fra flere politipatruljer.

Aktionen fandt sted på lille Veumvej i Brørup, hvor patruljen spottede et køretøj, hvori, der befandt sig fire personer. Da betjentene ville anholde alle fire og meddelte, at de var anholdt, skyndte de sig at stikke af. Flere politipatruljer blev tilkaldt for at deltage i jagten på de anholdte. Det betød, at også en hundepatrulje måtte hjælpe med at finde de flygtede personer. Men med hundenes hjælp lykkedes det snart at opspore dem alle fire.

De blev herefter sigtet for at være flygtet efter, at politiet havde erklæret, at de var anholdt.

De fire sigtede er alle yngre mænd - henholdsvis 21 år, 20 år, 19 år og 21 år, og alle er hjemmehørende i Esbjerg.

Hvad aktionen nærmere gik ud på, er der ikke oplyst noget om i politiets døgnrapport for den 23. januar.