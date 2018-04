Stor elevsøgning: Rødding Højskole lander million-overskud

Overskuddet landede på 1,566 millioner korner. Forårsholdet havde bestået af 88 elever, som er et af de største elevhold, højskolen har haft i mange år. Tove Larsen kunne supplere, at skolens korte kurser fortsat oplever fremgang med over 1.100 deltagere.

På højskolens generalforsamling kunne bestyrelsesformanden, tidligere borgmester i Aabenraa Kommune Tove Larsen, med tilfredshed konstatere, at skolen for ottende år i træk har formået at skabe et solidt overskud. Samtidig har der været en elevfremgang fra 106 årselever i 2016 til 113 årselever i 2017.

Mange renoveringer

Forstander Mads Rykind-Eriksen konstaterede, at overskuddet giver mulighed for at holde fast den renovering af skolens bygninger, som er sket gennem de sidste mange år.

- Siden 2010 har vi lavet pæne overskud, der naturligvis er gået til udvikling af skolens undervisningstilbud - men i særlig grad er blevet brugt til at renovere skolens gamle, charmerende bygninger. Dette har vi gjort for at kunne imødekomme de stigende krav til undervisnings- og overnatningsfaciliteter og tilbyde vores elever og kursister et ophold på en tidssvarende og moderne højskole, lød det fra Mads Rykind-Eriksen

Forstanderen tilføjede, at der inden for de sidste 11 år er renoveret og bygget for mere end 45 mio. kroner. Det betyder, at væsentlige dele af bygningsmassen og udenomsarealerne nu fremstår i god stand.