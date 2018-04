Stor billedserie og video: Cykelsti indviet med folkefest

JELS/ØRSTED: Cykelstien fra Ørsted til Jels blev indviet ved et brag af en lokalfest med taler, grillpølser, kage og snoreklipning. Det røde bånd blev klippet af stiens vigtigste brugere, børnene, bevæbnet med hæksakse og andre sakse.

Godt 50 børn og voksne deltog i festen på pladsen ved den lille dam nær stiens afslutning ved Vestergyden i Ørsted.

Formanden for Ørsted Boldklub, Niels Thekilde, fortalte om ideen med stien, som cykelsti for børnene og motionssti og natursti for alle.

Resterne af kleinbanen var en sti, som var groet til og svært fremkommelig. Nu har de lokale projektmagere gravet ud, lagt stabilgrus og sørget for en førsteklasses grussti til og fra Jels Skole.

- Vi har kæmpet de sidste fire år. Og nu er det endelig lykkedes at få stien færdig. Det er jo fantastisk og rigtig dejligt med alle de mange folk, der støtter op om det i dag. Og det er jo rigtig dejligt at se, at det hårde arbejde nu bærer frugt. Det er vi super glade for, fortalte Niels Thekilde, der også glædede sig over det socialt samvær med øl, vand, pølser og kage og masser af snak.

Formanden er selv rigtig glad for en speciel strækning af stien.

- Her lukker træerne sig helt over stien. Det er rigtig flot.